Bursa'nın Solhan ilçesinde bir ambulans ile otomobil Boğlan Bulvarı'nda çarpıştı. Ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı ve otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.