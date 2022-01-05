Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de ambulans ile otomobil çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Solhan ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bursa'nın Solhan ilçesinde bir ambulans ile otomobil Boğlan Bulvarı'nda çarpıştı. Ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı ve otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Ambulans Bingöl Trafik Kazası
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