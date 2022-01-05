Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara altyapı ve kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

13 bin 726 boru döşenecek

Diyarbakır merkez Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinin yeni imar alanlarının yerleşime açılmadan önce çalışma başlatan DİSKİ, belirlenen bölümlere muhtelif çaplarda toplam 13 bin 726 HDPE boru döşeyecek.

2 milyon 77 bin 980 TL’ye mal olan “Diyarbakır İli Merkez Kayapınar-Yenişehir Kısmi İçme Suyu Şebekesi Döşenmesi İnşaatı Yapım İşi” kapsamında ekipler, ayrıca 39 adet vana ve 1 adet de branşman imalatı yapacak.

DİSKİ Genel Müdürü Mehmet Fırat Tutşi, Kayapınar ilçesinde yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Diyarbakır Stadyumu ile TOKİ Çölgüzeli arasında devam eden çalışmaları denetleyerek bilgi aldı.

[Fotoğraf: İHA]

“Proje nüfus ve konut sayısı baz alınarak hazırlandı”

Yeni imar alanları olmasıyla nedeniyle olası, konut ve nüfus sayısını baz alarak projeyi hazırlayıp hayata geçirdiklerini dile getiren Tutşi, alanda altyapı ve içme suyu şebeke döşemesi işleminin sağlıklı şekilde yapılmasının ardından üstyapı çalışmalarına rahatlıkla geçilebileceğini söyledi.

“Çalışmalara hassasiyetle yaklaşıyoruz”

Kentin her noktasına en temel ihtiyaç olan içme suyunu ulaştırmak adına DİSKİ’nin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Tutşi, “Altyapı çalışmalarının güçlü ve sağlıklı olmasıyla kentler kimlik kazanır. Bu tarz çalışmaların ardından kentler ekonomik ve sosyal açıdan büyüme sağlar. DİSKİ, bu projeleri hayata geçirirken bu prensipleri göz önünde bulundurur. Sonuçta altyapı ve üstyapılar kamu imkânları yani vatandaşların vergileriyle yapılan işlemlerdir. DİSKİ, bir alanda sıfırdan bir altyapı inşa ederken üstyapı göz ardı etmeden çalışma yürütür. İlerde üstyapının yapboz tahtasına dönmemesi ve kamunun maddi anlamda zarar görmemesi için altyapı çalışmalarına hassasiyetle yaklaşır” dedi.