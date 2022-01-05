Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnkumu kahverengiye boyandı
[Fotoğraf: AA]
Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde ırmaktan akan çamurlu su, denizi kahverengiye boyadı.
Kentte etkili olan yağışın ardından Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu sular, Boğaz mevkiinden Karadeniz'e döküldü.
Çamurlu suların etkisiyle denizin bir kısmında renk değişti. Deniz yüzeyinin kahverengiye boyanması, İnkumu Plajı ve çevresinden de görüldü.
Denizin renginin değişmesi, dron ile de görüntülendi.
Etiketler: Bartın Çevre Kirliliği Karadeniz Bölgesi
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