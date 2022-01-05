Kentte etkili olan yağışın ardından Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu sular, Boğaz mevkiinden Karadeniz'e döküldü.

Çamurlu suların etkisiyle denizin bir kısmında renk değişti. Deniz yüzeyinin kahverengiye boyanması, İnkumu Plajı ve çevresinden de görüldü.

Denizin renginin değişmesi, dron ile de görüntülendi.