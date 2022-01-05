İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, OMÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında hazırlanan Lisansüstü Eğitim Protokolü Vali Zülkif Dağlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in katılımıyla imzalandı.

Vali Dağlı, protokolle eğitimcilerin lisansüstü eğitim alarak, görev alanları ile ilgili konularda yeterliliklerini artıracaklarına ve uzmanlaşacaklarına inandığını belirtti.

"Yüzde 30 indirim sağlanacak"

Eğitimcilerin alacakları lisansüstü eğitim ile yetinmeyip ardından doktora eğitimine de devam etmelerini temenni eden Dağlı, bunun eğitimin kalitesinin artmasına olumlu katkılar sunacağını ifade ederek, protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını diledi.

Protokol kapsamında Samsun'da görev yapan öğretmenlere lisansüstü eğitimleri için özel kontenjan ayrılacağı ve yüzde 30 indirim sağlanacağı da aktarıldı.