Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize’de 26 köy yoluna kar engeli
[Fotoğraf: Arşiv]
Rize'de etkili olan kar nedeniyle toplam 26 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdüyor.
Rize İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Çayeli'nde 5, Güneysu'da 1, İkizdere'de 20 olmak üzere toplam 26 köyde ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi 14 ekiple yolların açılması, bazı bölgelerde ise ara yolların temizlenmesi için çalışmalara devam ediyor.
Karayolları ekipleri ise İkizdere ilçesine bağlı Sivrikaya köyü Ovit Tüneli mevkisi ile Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolunda tuzlama çalışması yürütüyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Rize
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