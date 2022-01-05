Rize İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Çayeli'nde 5, Güneysu'da 1, İkizdere'de 20 olmak üzere toplam 26 köyde ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi 14 ekiple yolların açılması, bazı bölgelerde ise ara yolların temizlenmesi için çalışmalara devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise İkizdere ilçesine bağlı Sivrikaya köyü Ovit Tüneli mevkisi ile Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolunda tuzlama çalışması yürütüyor.

