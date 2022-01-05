Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 11:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ayvalık'ta 29 kaçak göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında 2 ayrı noktada kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, önce Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber tekne içindeki 9 kişiyi, daha sonra ise can salı içindeki 20 kaçak göçmeni kurtardı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler Göç İnsan Kaçakçılığı
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