Artvin'in yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu merkezde 4, Borçka'da 1, Ardanuç'ta 26, Şavşat'ta 64 ve Yusufeli'de 19 olmak üzere toplam 114 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle trafikte sorun yaşanmaması için Karayolları ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Öte yandan Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.