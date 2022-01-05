Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 11:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mersin'de akaryakıt kaçakçılığı
Mersin'de, Seka Limanı çevresinde fiziki takiple Lübnan plakalı TIR'ın şoförlerinin, kaçak akaryakıt sattığı belirlendi. Menşei belli olmayan 1275 litre akaryakıt ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Silifke'de menşei belirsiz akaryakıtın satıldığı istihbaratını aldı.
Çalışma başlatan ekipler, Lübnan'dan getirilen TIR'dan mazot satışı yapıldığını tespit etti. Ekipler, Taşucu Mahallesi Seka Limanı çevresinde fiziki takiple Lübnan plakalı TIR'ın şoförleri Lübnan uyruklu M.E.R. ile M.C.'nin, Ö.T.'ye kaçak akaryakıt sattığını belirledi.
3 şüpheli, gözaltına alınırken, arama sonucu 1275 litre menşei belli olmayan kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.E.R. ile M.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ö.T. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Akaryakıt Kaçakçılık Mersin
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