Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının tespitine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde M.A'nın üst ve çanta aramasında Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 289 sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.