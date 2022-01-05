Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 289 sikke bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 289 sikke ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının tespitine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda jandarma ekipleri, Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde M.A'nın üst ve çanta aramasında Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 289 sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçakçılık Kayseri Roma Dönemi Tarihi Eser
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