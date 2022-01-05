Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelileri Edirne sınırında yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.
Edirne'de güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan H.B, E.B, M.G, F.G. ve M.B'yi yakaladı.
Kimlik kontrolünde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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