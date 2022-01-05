Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bronz obje ve sikke satan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Roma dönemine ait 63 sikke ve 10 bronz objeyi satmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.
Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen A.T'nin elindeki sikkeleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Alıcı gibi davranan jandarma ekibi, A.T. ile irtibat kurdu.
Ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 63 sikke ve 10 bronz objeyi satmaya çalışan zanlıyı suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Ankara Roma Dönemi Tarihi Eser
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