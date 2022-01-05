Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana’da sahte ve kaçak içki operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da yapılan operasyonda 1738 litre sahte içki, çeşitli miktarda gümrük kaçağı içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında, kent genelinde sahte içki üretimi ve gümrük kaçağı içki satışı yapılan adresleri tespit etti.
Ekiplerin, belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda, 1738 litre sahte içki, 640 litre ile 162 şişe gümrük kaçağı içki, sahte içki yapımında kullanılan 330 litre etil alkol ve 5 litre aroma ele geçirildi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Sahte Alkol Sahte İçki
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