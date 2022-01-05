Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında H.O'nun aracında arama yaptı.

Ekipler aramada, 7 bin 750'si dolu 28 bin 350 makaron, 6 kilogram bandrolsüz tütün ve 300 şeffaf poşet buldu.

Saha ve analiz çalışmaları kapsamında Z.K'ye ait iş yerinde de arama yapan ekipler, 270 kozmetik ürün, 54,5 kilogram nargile kömürü, 15 kilogram nargile tütünü, 13 kilogram kaçak çay ele geçirdi.

H.O VE Z.K gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.