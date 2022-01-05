Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de 28 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de polis ekiplerince 28 bin 350 makaron, kaçak tütün, kozmetik ürün ve nargile kömürü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında H.O'nun aracında arama yaptı.
Ekipler aramada, 7 bin 750'si dolu 28 bin 350 makaron, 6 kilogram bandrolsüz tütün ve 300 şeffaf poşet buldu.
Saha ve analiz çalışmaları kapsamında Z.K'ye ait iş yerinde de arama yapan ekipler, 270 kozmetik ürün, 54,5 kilogram nargile kömürü, 15 kilogram nargile tütünü, 13 kilogram kaçak çay ele geçirdi.
H.O VE Z.K gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Kırıkkale Makaron
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