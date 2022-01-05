Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Oto hırsızı, Plaka Takip Sistemi'ne takıldı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de polis ekipleri, 5 araç çalan bir kişiyi Plaka Takip Sistemi (PTS) sayesinde yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki çalıntı araçların bulunması, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası ve Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, 5 araç çaldığı iddia edilen A.D.T'yi düzenlenen operasyonda yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
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