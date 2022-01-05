Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 35 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
20-27 Aralık arasında düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 395,04 gram uyuşturucu madde ile 173 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, geri kalanı ise serbest bırakıldı.
Etiketler: Osmaniye Uyuşturucu
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