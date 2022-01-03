Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 22:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeli Mahallesi'nde ikamet eden 2 şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı.
Adrese yapılan operasyonda 10 kilo 370 gram esrar ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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