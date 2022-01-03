Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da kamyonet eve çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki eve çarptığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Cafer Yavuz yönetimindeki kamyonet, Yavuzlar mevkisinde yol kenarındaki evin giriş katına çarptı.
Çevredeki kişilerin jandarmaya bildirdiği trafik kazasında, sürücü ile araçtaki Yakup Yılmaz hayatını kaybetti.
Aynı araçta bulunan İshak, Maksude ile Kader Yılmaz ise hastanede tedavi altına alındı.
Etiketler: Trabzon Trafik Kazası
Son Haberler
- 22:19
- 22:15
- 21:47
- 22:23
- 22:05
Sıradaki Haber
Konya'da bir imalathanede usulsüz üretilen 19 av tüfeği ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz