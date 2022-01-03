5 aylık hamile olan 32 yaşındaki Melek Sert, şiddetli sancı şikayetiyle 31 Aralık'ta tedaviye alındı. Hastane görevlileri, baba Hasan Sert'e eşinin düşük yaptığını ve bebeğin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hastaneden aldığı bebeğini defnetmek için gittiği mezarlığa yaklaştığı sırada ağlama sesi duyan baba Sert, durumu 112 Acil Servis ekibine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, yaşadığı belirlenen bebeği tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

"Ağlama sesini duyunca inanamadım"

Baba Sert, öldüğünü sandığı bebeği için mezar yerinin bile kazıldığını söyleyerek, "Bebeğimi ölüm raporuyla aldım, kefenliydi. Defin için köye giderken ağlama sesi geldi. Önce inanamadım. Tekrar ağlama sesini duyunca yine inanamadım. Üçüncü kez ses duyunca kefeni açtım. Baktığımda bebeğin kalp atışı vardı, yaşıyordu. Sağlık ekiplerini aradım" dedi.

Tedavisine dün başlanan bebeğinin kan değerlerinin düşük olduğunu ancak bugün durumunun iyileştiğini anlatan Sert, olayda kusuru bulunanlardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

"Hastaneden bebeğin öldüğünü söylediler"

Zor günler geçiren anne Melek Sert ise, şöyle konuştu:

"Hastanedeyken sancılarım şiddetlendi. Birden doğumum başladı. Bebeği hemşire aldı. Eşime bebeğin öldüğünü söylediler. Ben de 'bir mezarı olsun çocuğumuzun' dedim. O da giderken çocuğun yaşadığını fark etti. Konuştuğumuz hemşire, 'Hayır öyle bir şey imkansız 2 saatten fazla yaşayamaz' dedi. Ancak çok şükür hayatta."