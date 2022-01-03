Kır Mahallesi'nde Mustafa Ayhan'a ait "Yumak" ismi verilen inek, 3 gün önce bahçede otlanırken rahatsızlanarak yere çöktü.

İneği bulunduğu yerden bir türlü kaldıramayan sahipleri, belediye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından halatla bağlanan ineği ahıra taşıdı.

İneği bulunduğu yerden bir türlü kaldıramadıklarını anlatan Mustafa Ayhan, 10 yaşındaki ineğin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.