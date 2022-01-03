Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da yürüyemeyen inek iş makinesiyle taşındı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da yürüyemez hale gelen bir inek, iş makinesiyle ahıra taşındı.
Kır Mahallesi'nde Mustafa Ayhan'a ait "Yumak" ismi verilen inek, 3 gün önce bahçede otlanırken rahatsızlanarak yere çöktü.
İneği bulunduğu yerden bir türlü kaldıramayan sahipleri, belediye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından halatla bağlanan ineği ahıra taşıdı.
İneği bulunduğu yerden bir türlü kaldıramadıklarını anlatan Mustafa Ayhan, 10 yaşındaki ineğin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.
Etiketler: Antalya Hayvancılık
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