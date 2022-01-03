Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 18:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de kardan yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu
[Fotoğraf: İHA]
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta kadının imdadına jandarma ve sağlık ekipleri yetişti. Hasta kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Kırdım köyünde yaşayan 57 yaşındaki Asliye Özer, yaşadığı kronik hastalık sebebiyle aniden fenalaştı.
Özer'in ailesi, durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirerek yardım istedi.
[Fotoğraf: İHA]
Bunun üzerine Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığından havalanan askeri helikopter, kar yağışı sebebiyle yolu kapanan köye iniş yaptı.
Sağlık ve jandarma personelinin desteğiyle helikoptere bindirilen Özer, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Kar Yağışı Tunceli
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