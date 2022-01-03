Jandarma ekipleri, Nilüferköy Mahallesi'nde şüpheli A.Y'nin elindeki tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri, yol kontrol ve arama faaliyetinde, şüpheli A.Y'nin içinde olduğu taksiyi durdurdu.

Eserler, Roma ve Bizans döneminden

Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, Roma döneminden kalma sunum tabağı ve 25 gümüş sikke ile Roma ve Bizans dönemlerine ait 152 sikke bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.