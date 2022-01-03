Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
[Fotoğraf: İHA (arşiv)]
Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti.
Kentte metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 Aralık'ta tedavi altına alınan 51 yaşındaki B.Ş. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 gün önce hastaneye kaldırılan S.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Son iki haftada 4'üncü ölüm
Erzincan'da son iki hafta içerisinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören E.S, H.B. ve A.G. de hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Erzincan Sahte Alkol
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