Kentte metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 Aralık'ta tedavi altına alınan 51 yaşındaki B.Ş. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 gün önce hastaneye kaldırılan S.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Son iki haftada 4'üncü ölüm

Erzincan'da son iki hafta içerisinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören E.S, H.B. ve A.G. de hayatını kaybetmişti.