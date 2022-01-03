Meteoroloji'den sel, heyelan ve çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 ilde artacak sıcaklıklarla beraber kar örtüsündeki erime sebebiyle meydana gelebilecek doğal afetlere karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre, yılın ilk günlerinde yurdu etkileyen yağışlı ve soğuk havanın, yarın Batı Karadeniz'in kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış bırakarak yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojik Değerlendirme— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 3, 2022
Havalar Isınıyor, Kar Erimesi ve Çığ Riskine Dikkat! pic.twitter.com/ZsXj5LnBVx
Bugün batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, artan sıcaklıklarla birlikte mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.