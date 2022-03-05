Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 10:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kilis polisinden 26 adrese eş zamanlı operasyon
[Fotoğraf: İHA]
Kilis polisi tarafından hakkında birçok suçtan yakalama kararı bulunan organize suç örgütüne yönelik 26 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 kişi tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 farklı suç neticesinde, 5’i cezaevinde tutuklu bulunan toplam 25 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
Organize suç örgütünün çökertilmesi için 26 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: İHA]
Operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 50 adet tabanca fişeği, 2 adet yivsiz av tüfeği, 3 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kılıç, 1 adet sallama , 12,92 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 kişi sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Diğer 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Hırsızlık Kilis Kumar Suç Örgütü
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