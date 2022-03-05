Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kablo hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da elektrik kablosu ve bakır boru çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyh Şamil Bulvarı'ndaki inşaat alanından 1300 metre elektrik kablosu ile klima hattındaki 800 metre bakır borunun kesilerek çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin R.C.G, A.A. ve A.I. olduğu belirlendi.
Düzenlenen operasyonda, R.C.G. ve A.A. adreslerinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Firari A.I'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Afyonkarahisar Hırsızlık Polis
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