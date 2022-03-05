Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 10, Başkale'de 17,Çaldıran’da 13, Çatak'ta 33, Gürpınar'da 26,Muradiye’de 9 ve Saray’da 1 olmak üzere toplam 109 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.