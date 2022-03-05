Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 10:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van’da 109 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 109 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 10, Başkale'de 17,Çaldıran’da 13, Çatak'ta 33, Gürpınar'da 26,Muradiye’de 9 ve Saray’da 1 olmak üzere toplam 109 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Etiketler: Van Kar Yağışı Ulaşım
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