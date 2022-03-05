Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar’da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüleri zorluyor.
Sis dolayısıyla kara yolları bağlantı güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Trafik ekipleri, sis ve buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise sisin öğleden sonra etkisini yitireceğini bildirdi.
Etiketler: Afyonkarahisar Hava Durumu
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