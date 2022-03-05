Günlük bazda dün 939 bin 739 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 937 bin 736 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 566 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 571 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.