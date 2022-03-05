Karaman Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Lale ve Gökçe köyleri kırsalında telefon kablolarının kesilerek çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli gördükleri aracı kent merkezinde durdurdu.

Sürücü A.K. ile araçtaki T.D. ve I.S. gözaltına alındı. Zanlıların ifadelerinde, yaklaşık 200 metre kabloyu çaldıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve T.D. tutuklandı, I.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.