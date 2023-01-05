Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te çıkan yangında evde hasar oluştu
[Fotograf: AA]
Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
100. Yıl Mahallesi 1048 Nolu Sokak'ta bulunan apartmanın 3. katında öğrencilerin kaldığı dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Karabük
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