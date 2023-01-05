Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Alp, yaptığı yazılı açıklamada, 27 personel ve 6 araçla Keşan ile bölge halkının can ve mal güvenliğini korumak için çalıştıklarını söyledi.

Acil ve yerinde müdahalelerle işlerini büyük bir özveriyle yaptıklarını aktaran Alp, şunları kaydetti:

"Bölgemizin en donanımlı itfaiye ekibi ve ekipmanlarına sahibiz. Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğümüz, güçlü araç ve ekipman kadrosu ile olası bir yangın ve afet durumunda güven veriyor. 2022 yılında vatandaşımızın can güvenliğini sağlamak ve çevrede oluşabilecek zararı engellemek için birçok olaya en kısa sürede müdahalede bulunduk. Alevlerin arasında yardım eli bekleyen vatandaşımızın elinden tuttuk, onları hayata ve evlerine bağladık. 445 yangına müdahale ettik. Görev bilinciyle vatandaşlarımızın hayatını kendi canından önce sayan kahraman mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."