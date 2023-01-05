Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen, matematik dersinin günlük yaşam becerilerine uyarlanarak hem öğreniminin kolaylaştırılması hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerinin sağlanması hedeflenen proje kapsamında kentteki okullarda etkinlikler gerçekleştiriliyor.

23 Nisan İlk ve Ortaokulunda da bu çerçevede tiyatro oyunu sahnelenerek matematik dersinin önemine vurgu yapıldı.

Oyunu izleyen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kentte matematik seferberliği kapsamında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Öğrencilerin matematiği daha iyi anlaması ve içselleştirmesi amacıyla tiyatro oyununun sahnelendiğini ifade eden Gür, şunları aktardı:

"Eğlendirirken öğretmeyi amaçlayan bu yeni tekniklerin, öğrencilerimizdeki olumlu yansımalarını görüyorum. Çocukların önyargılarını kıran, korkulduğu için uzak durulan sayılar ve işlemleri, müziğin ve tiyatronun evrensel potasında eritip oyunlaştırarak eğlenceli hale getiren öğretmenlerimizi ve etkinlikte rol alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Okul Müdürü Yakup Sevmiş de Pisagor'un hayatını canlandırarak eğlenceli bir çalışma gerçekleştirdiklerini, çoçukların matematiğe ilgilerinin arttığını ifade etti.