Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 13:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu
[arşiv haber, AA]
Kütahya'da jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tavşanlı-İnegöl karayolu üzerinde B.C. ve Ü.Y. isimli şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 17 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kütahya Uyuşturucu
Son Haberler
- 17:07
- 16:53
- 16:57
- 16:49
- 16:53
Sıradaki Haber
Okullar Arası Gençler Kros Bölge Yarışması Malatya'da başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz