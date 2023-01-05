Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tavşanlı-İnegöl karayolu üzerinde B.C. ve Ü.Y. isimli şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 17 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.