Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Merkez Spor Salonu'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, farklı illerden sporcu ve antrenörleri ağırlamaktan büyük gurur duyduğunu dile getirdi.

Sporcuların çok önemli olduğunu belirten Ötgünlü, şunları kaydetti:

"Sporun tabandan tavana doğru gitmesini sağlayarak, bugün ve gelecekteki katkılarınızla bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okutarak, uluslararası müsabakalarda yer alma fırsatı bulur, hepimizin gururu olursunuz inşallah. Tüm sporların temeli olan atletizmi yaptığınız için sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Buradan çıkacak sporcularımızın geleceğin atletizm milli takımlarının sporcularından oluşacağına inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından başlayan müsabakalarda 12 ilden 400 sporcu mücadele edecek.