İddiaya göre, Mustafa Ç. daha önce "kız arkadaş meselesi" nedeniyle tartışma yaşadığı kişiler tarafından barışma bahanesiyle 3 Ocak'ta PTT Evleri Mahallesi'ndeki bir parka çağırıldı.

Parka giden Mustafa Ç'nin buluştuğu kişiler tarafından darbedildiğini gören arkadaşı M.K. araya girdi.

Bu sırada Mustafa Ç. ve arkadaşı M.K. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

İki arkadaşın yaralanmasının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Mustafa Ç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, M.K. de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mustafa Ç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

2 şüpheli gözaltına alındı

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla olaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yaralı M.K'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.