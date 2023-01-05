Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da evinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde 400 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisini aldı.
Eve baskın yapan ekipler, yaptıkları aramada 400 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan K.Ç. ve İ.K , emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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