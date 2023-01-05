Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de otomobil devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yunus E. idaresindeki otomobil, Eskişehir-Konya kara yolu Çifteler girişinde kontrolden çıkıp refüje çarparak araziye devrildi.
Kazada, araçta bulunan İlhan K. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Yunus E., Mehmet N. A. ve Taha P. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Çifteler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir Trafik Kazası
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