Yunus E. idaresindeki otomobil, Eskişehir-Konya kara yolu Çifteler girişinde kontrolden çıkıp refüje çarparak araziye devrildi.

Kazada, araçta bulunan İlhan K. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Yunus E., Mehmet N. A. ve Taha P. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Çifteler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.