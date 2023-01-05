Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 12:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır’da bulunan İrem Bağları’nda bahar havası
Iğdır ili Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan `İrem Bağları`, kış ayı olmasına rağmen güneşli havaların etkili olması ile adeta bahar havası yaşıyor.
Dört mevsim yaşadığı İklim ve coğrafi koşullarıyla, `Doğu`nun Çukurova’sı` olarak bilinen Iğdır’da yüksek kesimlerde az da olsa kar etkili olurken merkezde güneşli hava etkili oluyor.
Kent merkezine bağlı ve merkeze yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan İrem Bağları’nda da bahar havası yaşanıyor.
Yazın birçok meyve ve sebzenin yeşerdiği alan kış ayı olmasından dolayı kar altında kalması gerekirken bahar ayı için ekilen buğdaylar yeşermeye başladı.
Buğday tarlaları yemyeşil olurken bazı vatandaşların ise havaların güzel olmasından dolayı ağaçlarını budadığı görüldü.
Etiketler: Iğdır Hava Durumu
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