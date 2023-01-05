Dört mevsim yaşadığı İklim ve coğrafi koşullarıyla, `Doğu`nun Çukurova’sı` olarak bilinen Iğdır’da yüksek kesimlerde az da olsa kar etkili olurken merkezde güneşli hava etkili oluyor.

Kent merkezine bağlı ve merkeze yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan İrem Bağları’nda da bahar havası yaşanıyor.

Yazın birçok meyve ve sebzenin yeşerdiği alan kış ayı olmasından dolayı kar altında kalması gerekirken bahar ayı için ekilen buğdaylar yeşermeye başladı.

Buğday tarlaları yemyeşil olurken bazı vatandaşların ise havaların güzel olmasından dolayı ağaçlarını budadığı görüldü.