Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devrilen traktörün altında kaldı
Denizli'nin Tavas ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Z. K.'nın kullandığı traktör, Hırka Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan Mehmet K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Etiketler: Denizli
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