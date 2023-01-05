Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Okullar Arası Gençler Kros Bölge Yarışması Malatya'da başladı
[Fotograf: AA]
Okullar Arası Gençler Kros Bölge Yarışması, 17 ilden 500 sporcunun katılımıyla Malatya'da başladı. Sporcular, Bulgurlu Mahallesi'nde hazırlanan parkurda yarıştı.
Genç kızlar, yıldız kızlar, genç erkekler ve yıldız erkekler kategorilerinde mücadele eden sporcular, 2 ila 5 bin metre arasında değişen parkurlarda derece için ter döktü.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışlara 17 ilden 500 sporcunun katıldığını belirtti.
Sporun kardeşlik, sağlık, birlik ve beraberliğin temelini oluşturduğunu dile getiren Kayhan, sporculara başarı diledi.
Kayhan, dereceye girenlerin Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde edeceğini aktardı.
Etiketler: Malatya
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