Genç kızlar, yıldız kızlar, genç erkekler ve yıldız erkekler kategorilerinde mücadele eden sporcular, 2 ila 5 bin metre arasında değişen parkurlarda derece için ter döktü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışlara 17 ilden 500 sporcunun katıldığını belirtti.

Sporun kardeşlik, sağlık, birlik ve beraberliğin temelini oluşturduğunu dile getiren Kayhan, sporculara başarı diledi.

Kayhan, dereceye girenlerin Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde edeceğini aktardı.