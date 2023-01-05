Kaza, sabah saatlerinde, Eskişehir- Konya yolu Çifteler ilçe girişinde meydana geldi. Yunus Ergürbüz yönetimindeki otomobil, refüje çarparak yol kenarına savruldu.

Kazada araçtaki İlhan Kılınç hayatını kaybetti, Mehmet Nuri Aydın , Taha Pınarcı ile sürücü Yunus Ergürbüz de yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

