Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 13:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Refüje çarpan otomobil, yol kenarına savruldu
[Fotograf: DHA]
Eskişehir'de refüje çarpıp, yol kenarına savrulan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, dahil 3 de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Eskişehir- Konya yolu Çifteler ilçe girişinde meydana geldi. Yunus Ergürbüz yönetimindeki otomobil, refüje çarparak yol kenarına savruldu.
Kazada araçtaki İlhan Kılınç hayatını kaybetti, Mehmet Nuri Aydın , Taha Pınarcı ile sürücü Yunus Ergürbüz de yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Eskişehir
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