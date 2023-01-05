Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evine giren saldırgandan kaçarken balkondan atlayan anne ile çocuğu yaralandı
[Fotograf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evine giren bıçaklı kişiden kaçmaya çalışırken balkondan atlayan kadın ile oğlu yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi Demirel Sokağı'nda iki katlı bir evin ikinci katında yaşayan Suriye uyruklu Meryem Elneccar, elinde bıçak bulunan hırsızlık şüphelisini gördü.
Zanlının kendilerine zarar vermemesi için kaçmaya çalışan kadın, 5 yaşındaki oğlu Muhammed'i yanına alıp balkondan atladı.
Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan kadın ile çocuğun yanına gelen komşuları, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Gelen sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, dışarıda toplanan kalabalığı görünce kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Bursa
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