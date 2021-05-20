Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ceylan derisine yazılmış 5 tarihi Tevrat ve parşömen ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'dan gelen bazın kişilerin ellerindeki tarihi eserleri satacakları bilgisi üzerine harekete geçti.
Çetince köyü mevkisinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ceylan derisine yazılmış İbranice 5 tarihi Tevrat ile parşömen bulundu.
Gözaltına alınan N.Y ve E.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. Eserler müzeye teslim edildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Tarihi Eser
Son Haberler
- 00:20
- 00:24
- 23:58
- 00:14
- 23:42
Sıradaki Haber
Sivas'ta seyir halindeki otomobil alev aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz