İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'dan gelen bazın kişilerin ellerindeki tarihi eserleri satacakları bilgisi üzerine harekete geçti.

Çetince köyü mevkisinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ceylan derisine yazılmış İbranice 5 tarihi Tevrat ile parşömen bulundu.

Gözaltına alınan N.Y ve E.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. Eserler müzeye teslim edildi.