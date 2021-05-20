Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta, 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Uşak-Ankara kara yolu Derbent Kavşağı yakınlarında, H.B. yönetimindeki ilaç dağıtım aracı, aynı istikamette seyreden M.K'nin kullandığı yol süpürme kamyonuna arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle güzergahta ilerleyen İ.Y. kontrolündeki otomobille de K.A.U. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılan H.B. ile kamyon sürücüsü M.K. ve aynı araçtaki F.Y. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Kazası
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