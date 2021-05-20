Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 19:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Datça açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında iki can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can sallarındaki 25 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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