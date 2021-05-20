Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 19:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ordu’da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Ordu’nun Altınordu ilçesinde kaçak define kazısı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Altınordu İlçe kırsalında izinsiz kaçak kazı yapan 5 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Olayda kullanılan 2 adet detektör, 3 adet kürek, 2 adet kazma ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
5 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak Kazı
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