Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 18:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trabzon’da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Ortahisar ilçesi Yeni Devlet Sahil Yolu Toptancı Meyve ve Sebze Hali arkasında meydana geldi.
Akçaabat ilçesinden Yomra ilçesi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, önünde seyir halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil park halinde bulunan LPG yüklü kamyona çarptı.
2 yaralı hastaneye kaldırıldı
Kazada her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılardan 2’si Fatih Devlet Hastanesi 2’si de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan kazanın ardından trafik bir süre aksarken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası Trabzon Polis
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