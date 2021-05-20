Kaza, Ortahisar ilçesi Yeni Devlet Sahil Yolu Toptancı Meyve ve Sebze Hali arkasında meydana geldi.

Akçaabat ilçesinden Yomra ilçesi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, önünde seyir halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil park halinde bulunan LPG yüklü kamyona çarptı.

2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazada her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılardan 2’si Fatih Devlet Hastanesi 2’si de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan kazanın ardından trafik bir süre aksarken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

