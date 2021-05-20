Milas istikametine seyir halindeki M.O. idaresindeki tır ile T.A. yönetimindeki tır kafa kafaya çarpıştı. Ağır maddi hasarın meydana geldiği kazada her iki tırın şoförü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücülere müdahalede bulunarak, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri ise olay yerinde inceleme başlatarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.