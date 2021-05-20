Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 17:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında maden taşımacılığı yapan iki tır kafa kafaya çarpışırken kazada iki kişi yaralandı.
Milas istikametine seyir halindeki M.O. idaresindeki tır ile T.A. yönetimindeki tır kafa kafaya çarpıştı. Ağır maddi hasarın meydana geldiği kazada her iki tırın şoförü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücülere müdahalede bulunarak, ambulansla hastaneye kaldırdı.
Jandarma ekipleri ise olay yerinde inceleme başlatarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası Muğla
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