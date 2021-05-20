Manisa'nın Kula ilçesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi ile Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti veya kullanımından şüphelendiği 3 araç üzerine yaptığı operasyonda, araçlar içerisinde 6 kişi, savcılık talimatı ile gözaltına alınmıştı. Şüpheli şahısların gözaltı işlemlerinin ardından araçlar üzerinde narkotik madde arama köpeği 'Lito'nun da desteğiyle yapılan detaylı aramada 6 bin 678 adet sentetik ecza ilaç, 7,2 gram kristal adı verilen uyuşturucu madde ile uyuşturucu tüketiminde kullanılan 3 adet düzenek ele geçirilmişti. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan 6 kişiden S.Y., S.Y., O.A. ve M.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Ö.C.T. ve K.Ö. isimli şüpheliler ise tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.