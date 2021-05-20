Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 100 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da gerçekleştirilen operasyonda 100 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında Yumurtalık ilçesi Deveciuşağı Mahallesi'ndeki bir adreste arama yaptı.
Aramada 100 litre sahte içki ele geçirildi, şüpheli K.U. yakalandı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sahte İçki Adana
Son Haberler
- 19:50
- 19:07
- 18:54
- 19:18
- 18:46
Sıradaki Haber
Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz